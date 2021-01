La Libye compte sur les compétences et la main d’œuvre tunisiennes

Malgré tout, la Libye demeure le marché extérieur le plus attractif pour de nombreux acteurs économiques tunisiens. Néanmoins, même si le pays retrouve sa stabilité et un climat propice aux affaires, les entreprises tunisiennes devront s’adapter à une concurrence étrangère certainement beaucoup plus rude qu’auparavant, sous peine de voir « l’eldorado » se transformer en souvenir.

Près de 200 000 Tunisiens travaillaient en outre en Libye avant la révolution. La forte demande en main d’œuvre et le faible coût de la vie rendaient le pays attractif pour les ouvriers et techniciens tunisiens.

C’est dans ce contexte que le président de l’Union Générale Libyenne des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, Mohamed AbdelKrim Raidh a affirmé que » la Libye a besoin des compétences et de la main d’œuvre tunisiennes presque dans tous les secteurs « .

Raidh s’exprimait lors d’une séance de travail tenue, mardi, avec le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul et le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Nourredine Taboubi.

Cette séance, qui s’est déroulée, à Tunis, au siège de l’UTICA, en présence notamment du président de la commission parlementaire libyenne de l’économie et du commerce, a porté sur les potentialités d’emploi disponibles pour les Tunisiens en Libye.

L’accent a été mis sur l’importance de mettre en place un plan intégré rassemblant toutes les parties prenantes afin de faciliter l’intégration des jeunes tunisiens sur le marché du travail libyen.

L’entretien a été l’occasion également de discuter de la contribution des entreprises tunisiennes à la reconstruction de la Libye.

La Libye, un voisin essentiel

Le président de l’Union Générale Libyenne des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture s’était entretenu, le 13 janvier 2021, avec le chef du gouvernement, Hichem Mechichi afin de discuter des moyens à mobiliser dans l’objectif de renforcer la coopération économique tuniso-libyenne et d’impulser le commerce bilatéral.

La troisième édition du Forum économique tuniso-libyen devrait se tenir, le 11 février prochain, à Sfax, à l’initiative du Conseil des Affaires tuniso-africain (TABC).

Ce forum vise à rétablir la confiance entre les investisseurs tunisiens et libyens et à développer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays.

Par-delà l’économie, les liens entre la Tunisie et la Libye revêtent une dimension sociale bien ancrée. La Libye, devenue première destination des Tunisiens, abrite une colonie tunisienne de 60 000 ressortissants.

En 2010, les échanges entre les deux pays ont atteint une valeur de 1500 millions de dinars, soit un taux de 2,6% du total des échanges de la Tunisie avec l’extérieur dont 4,5% d’exportations (1100 MD).