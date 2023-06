La Libye  « détrône»  la Tunisie en  tant  que  premier pays de transit pour les migrants vers l’Italie 

De nouvelles données publiées par le ministère italien de l’Intérieur montrent que la Libye a dépassé la Tunisie en ce qui concerne le nombre de bateaux d’immigration clandestine se dirigeant vers l’Italie au cours du dernier mois de mai.

L’agence de presse italienne Nova a déclaré qu’au cours des cinq premiers mois de 2023, la Tunisie occupait la première place des pays d’où partaient les bateaux d’immigration clandestine vers l’Italie, avant que les flux en provenance de Libye (qui était la première plateforme de transit en 2022) ne s’accélèrent au cours des quatre dernières semaines.

Selon l’agence, le nombre total d’arrivées illégales sur les côtes italiennes depuis le début de l’année jusqu’au 1er juin a atteint (50 405) immigrants, soit une augmentation de (155,97) pour cent par rapport aux (19 692) arrivées au cours de la même période en 2022, à un taux de (334) arrivées par jour.

Les données du ministère indiquent que le mois dernier a connu un ralentissement du nombre d’arrivées en Italie par rapport à l’année dernière, avec l’arrivée de (7492) personnes au cours des 30 derniers jours contre (8720) personnes en mai 2022, en raison du mauvais temps et des activités de lutte contre les passeurs en Afrique du Nord. .

Plus précisément, l’agence a expliqué que (1554) de ces personnes sont parties de Tunisie et (5825) de Libye, dépassant ainsi la Tunisie ces dernières semaines en termes de nombre de migrants traversant ses terres vers le sud de l’Italie. L’agence Nova a également indiqué que plus de la moitié des nouveaux arrivants en provenance de Libye sont originaires de la région orientale de la Libye.