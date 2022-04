La Libye libère 24 pêcheurs tunisiens et leurs 3 bateaux arraisonnés

Les autorités libyennes ont autorisé trois bateaux de pêche retenus au port d’Al-Zawiya avec 24 pêcheurs tunisiens, à prendre le large , a annoncé le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme, Mustafa Abdelkabir.

- Publicité-

Ila ajouté que les autorités libyennes avaient arraisonné les trois embarcations , vendredi dernier, avec à leur bord 24 pêcheurs de Sfax et Mahdia, et que deux jours plus tard, ils ont été libérés.

La détention de pêcheurs tunisiens en Libye ces dernières années est devenue récurrente, la dernière en date remonte à moins de deux semaines, le 5 avril, lorsque six pêcheurs, qui étaient détenus depuis plus d’un mois en Libye, ont été libérés.

Les autorités libyennes reprochent aux pêcheurs tunisiens de violer les eaux territoriales sans autorisation préalable, soulignant que les efforts des patrouilles des garde-côtes se concentrent sur la surveillance étroite des bateaux d’immigration clandestine et des bateaux illégaux susceptibles de faire de la contrebande ou du carburant.