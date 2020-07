La Libye rétablit les points de contrôle frontalier avec la Tunisie

Le chef d’état-major de la Garde frontalière libyenne, le général de division Nouri Sharata, a annoncé l’ouverture des postes de contrôle à la frontière avec la Tunisie, de Ras Ajdir à Emshigag.

Dans une déclaration citée par « The Libya Observer », il a souligné que les gardes-frontières sont directement responsables de la sécurisation des frontières et de la lutte contre l’immigration illégale et la contrebande de carburant et de trafic d’êtres humains.

Il a ajouté que les points de contrôle frontaliers ont été mis en place par la Garde frontalière après « la libération de la région occidentale des milices Haftar ».