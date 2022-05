La liste des joueurs pour les deux premières journées annoncées vendredi à 20h00

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, annoncera, jeudi à 20h00, la liste des joueurs retenus pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Côte d’Ivoire 2023), annonce la Fédération tunsienne de football.

Le coach national annoncera par la même occasion le programme de préparation des Aigles de Carthage en prévision des matches contre la Guinée Equatoriale, le 2 juin au stade Hammadi Agrebi de Radès, et face au Botswana, le 5 juin à Francis Town, comptant pour les première et deuxième journées du groupe J des éliminatoires de la CAN-2023.

Rappelons que le match Tunisie-Guinée Equatoriale sera dirigé par l’arbitre burundais Pacifique Ndabihawenimana tandis que la direction de la rencontre Botswana-Tunisie a été confiée au Comorien Mohamed Athmane.

Cette même liste prendre part ensuite au tournoi Kirin Cup au Japon prévu du 10 au 14 juin avec la participation également du Chili, du Ghana et du Japon, et ce dans le cadre de la préparation du Mondial-2022 au Qatar.

Le onze national affrontera lors de la première demi-finale le Chili, le 10 juin à partir de 7h15 ht (15h15 heure locale) à Kobe, tandis que l’autre demi-finale opposera le Japon et le Ghana.

Le match de classement pour la 3e place et la finale se joueront le 14 du même mois à Osaka à partir de 7h15 ht (15h15 locale).