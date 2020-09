La LTDH condamne l’attaque terroriste de Akouda

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a condamné, lundi, l’attaque terroriste perpétrée, dimanche, dans la région d’Akouda, appelant l’Exécutif à ouvrir tous les dossiers en relation avec le terrorisme.

Pour la Ligue, « le traitement des affaires liées au terrorisme est une condition sine qua non d’impartialité du gouvernement ».

Dans un communiqué rendu public, lundi, l’Organisation de défense des droits de l’Homme a invité le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour endiguer le fléau du terrorisme dans toutes ses formes.

A ce propos, elle a jugé « indispensable » d’enraciner auprès des citoyens la culture de l’Etat des droits, des libertés et de l’égalité et de passer à l’action en matière de lutte anti-terroriste, le cas échéant.

« La menace terroriste continue de peser sur les institutions de l’Etat et ses acquis « , a-elle averti.