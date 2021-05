La LTDH condamne les crimes sionistes « barbares » contre le peuple de Palestine

La Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) a condamné avec « la plus grande fermeté » les crimes sionistes « barbares » commis contre le peuple de Palestine.

Dans un communiqué rendu public, ce mardi, la Ligue appelle les organisations nationales et internationales des droits humains à se tenir aux côtés du peuple palestinien, soulignant la nécessité de mettre fin à toute forme d’agression et d’agissement « arbitraire » et « barbare ».

La LTDH réitère sa position aux côtés du peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupation sioniste, et pour la récupération de son droit légitime et l’instauration de son Etat indépendant ayant pour capitale Al-Qods.