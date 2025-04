La LTDH fustige le traitement « dégradant » des irréguliers tunisiens

a Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) a vivement fustigé le traitement dégradant et humiliant ainsi que la violence physique et morale portés contre des migrants tunisiens irréguliers, par les forces de l’ordre dans nombre de pays européens lors de leur détention illégale ou expulsion forcée.

Dans une déclaration publiée, jeudi, la Ligue tient à souligner que ces pratiques inacceptables sont largement attentatoires aux conventions internationales des droits de l’homme », dont notamment, la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), pressant les autorités tunisiennes à prendre des mesures urgentes pour défendre les droits et les libertés des migrants tunisiens, y compris la liberté de circulation à l’étranger.

Bien plus, la Ligue exhorte, également, les autorités tunisiennes à prendre « les mesures diplomatiques » appropriées pour protéger ces migrants tunisiens, tout en veillant à lancer des canaux de dialogue avec les pays européens concernés pour protéger leurs droits conformément aux lois et aux traités internationaux.

La Ligue a par ailleurs exhorté les autorités tunisiennes à apporter le soutien juridique et judiciaire aux migrants tunisiens confrontés à des décisions d’expulsion forcée, et à revoir tous les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État tunisien, conformément aux exigences de la souveraineté nationale et dans le cadre du respect de la constitution et des principes du droit international humanitaire, lequel garantit le droit de circulation et le libre choix de la résidence.

La LTDH a aussi lancé un appel à l’adresse des composantes de la société civile en Tunisie et en Europe en vue de redoubler d’efforts et d’intensifier la coordination pour remédier aux violations subies par les migrants tunisiens et défendre leurs droits, et à s’attaquer aux causes et aux origines profondes qui poussent les jeunes Tunisiens à la migration irrégulière à travers la mise en place de politiques de développement équitables qui offrent des possibilités d’emploi et les attributs d’une vie décente en Tunisie.

Elle a également appelé les pays européens à respecter les droits de l’homme, les conventions et traités internationaux et la dignité humaine, « et à mettre fin au traitement inhumain, illégal et raciste des migrants », soulignant que la défense de la dignité humaine des migrants et leur protection contre toutes les formes d’abus et de discrimination n’est pas seulement une responsabilité juridique, mais aussi et surtout « un devoir moral et humain ».