» La lutte contre le coronavirus sera plus difficile en période de grippe saisonnière « , a averti Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l’observatoire des maladies nouvelles et émergentes.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi au siège du ministère de la santé à Tunis, Ben Alaya a exprimé sa crainte de voir la capacité des laboratoires d’analyses dépassée ce qui provoquerait une forte pression et augmenterait le nombre de contaminations locales par le coronavirus.

Ben Aalaya a rappelé l’importance de respecter les gestes barrière notamment en cette période marquée par la hausse du nombre de contaminations locales et l’apparition de foyers épidémiques dans certaines régions et groupements de travail.

Elle a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de protéger les personnes âgées et les malades chroniques, qui sont la catégorie la plus vulnérable, appelant à les faire vacciner contre la grippe saisonnière.

A noter que qu’en date du 31 août 2020, 160 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées dont 148 cas autochtones et 12 cas importés outre 41 cas, déjà actifs, testés positifs.

Les régions qui ont enregistré le plus grand nombre de contaminations locales sont Ben Arous (43) et Gabès (40). Trois nouveaux décès ont été également enregistrés (2 à Gabès et 1 à Médenine).