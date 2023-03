La machine tunisienne Kumulus accomplit des progrès

Inspirée du phénomène de la rosée, la machine de fabrication tunisienne Kumulus qui produit de l’eau potable à partir de l’air, accomplit des progrès et commence à se faire un nom localement et à l’international.

C’est la startup tunisienne du même nom qui l’a conçue et fabriquée il y a environ deux ans.

Ses premières utilisations ont ciblé des écoles primaires isolées dont l’école de Baydha, aux frontières tuniso-algériennes.

Le cofondateur de Kumulus Iheb Triki a indiqué que la machine peut produire entre 20 et 30 litres d’eau potable par jour, insistant sur le rôle qu’elle est en mesure de remplir dans les zones souffrant de manque d’eau potable, s’agissant notamment des établissements éducatifs et publics, particulièrement durant les périodes chaudes. Or, avec les changements climatiques, ces zones menacées de stress hydrique vont s’étendre et s’agrandir, a-t-il noté.

Le concept de Kumulus est basé sur le phénomène de la condensation pour tirer profit de l’humidité de l’air (la vapeur d’eau contenue dans l’air).

L’air chaud chargé en vapeur d’eau, en entrant en contact avec une surface suffisamment froide, atteint son point de rosée qui permet le passage de la vapeur d’eau de l’état gazeux à l’état solide. On comprend de la sorte, comment se forme l’eau sur les bouteilles, leur température étant beaucoup plus froide que celle de l’air chaud humide ambiant. On comprend aussi pourquoi la condensation dans les fenêtres arrive plus facilement en hiver, puisque les températures extérieures sont beaucoup plus basses.

Plus le taux d’humidité contenu dans l’air intérieur est important, plus la condensation se forme facilement.

En effet, le point de rosée est défini comme étant la température limite pour qu’à une pression donnée, l’humidité contenue dans l’air passe de l’état gazeux à l’état liquide. Ou encore, le moment à partir duquel tout refroidissement subséquent entrainera l’apparition de l’eau sous sa forme liquide.

C’est, en bref, la température à laquelle la vapeur d’eau se condense.