La Maison Blanche s’en prend à Hamas menacé d’ « enfer » !

La Maison Blanche a une nouvelle fois fustigé Hamas jeudi, après son rejet de la dernière proposition israélienne de « cessez-le-feu et de libération des otages ». « Les propos de Hamas montrent qu’il n’est pas intéressé par la paix, mais par la violence perpétuelle », a déclaré James Hewitt, porte-parole du Conseil national de sécurité américain. « Les conditions posées par l’administration Trump n’ont pas changé : libérez les otages ou affrontez l’enfer », a-t-il ajouté, répétant une menace américaine déjà émise à plusieurs reprises.

Cette nouvelle menace de voir déferler « l’enfer » sur Hamas intervient quelques heures après que Khalil al-Hayya, haut dirigeant du Hamas, a affirmé que « Netanyahou avait posé des conditions impossibles pour un accord qui ne mène ni à la fin de la guerre ni au retrait total. Lui et son gouvernement ont violé l’accord avant même la fin de sa première phase ». « Nous sommes prêts à entamer immédiatement de véritables négociations pour la libération des captifs que nous détenons en échange d’un nombre convenu de prisonniers détenus par l’occupant. En contrepartie, l’occupant doit cesser totalement la guerre et se retirer totalement de la bande de Gaza », a-t-il répété.

