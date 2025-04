La Manouba: Coupure et perturbation de la distribution de l’eau potable

Une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mercredi, à partir de 14h, dans le quartier El-Amal, quartier Saïd, la zone centrale de la Manouba et la région sud de Denden (gouvernorat de la Manouba), selon un communiqué publié mercredi par la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

La SONEDE prévoit une reprise progressive de l’approvisionnement en eau demain, jeudi, à partir de 2h du matin, après avoir terminé les travaux, qui se poursuivront sans interruption 24 h sur 24h.

La SONEDE a expliqué que cette coupure intervient après la programmation d’une réparation d’une panne survenue au niveau du canal de distribution principal, de diamètre 600 mm, situé au boulevard de l’environnement dans le quartier El-Amal, à la Manouba.

