La Manouba-Covid19: Un nouveau cas de contamination locale

Le gouvernorat de la Manouba a enregistré vendredi un 3ème cas de contamination horizontale locale au covid-19 d’origine inconnue, affirme à l’agence TAP, la directrice régionale de la santé à la Manouba, Nabila Gadour.

Agé de 34 ans le malade a été soumis à l’auto-isolement à domicile en compagnie de sa femme, ses enfants et sa mère.

La direction régionale de santé a entamé son enquête au niveau du milieu et de l’entourage du malade afin d’effectuer les analyses de dépistage nécessaires et éviter la propagation de la maladie.

Depuis le début de l’épidémie de covid-19 en Tunisie, le nombre des cas de contamination confirmés dans le gouvernorat de la Manouba s’élève actuellement à 55 cas dont 5 décès, 38 cas de guérison et 12 personnes portant toujours le virus.