La Manouba/ Découverte du corps calciné d’une avocate: Ouverture d’une enquête judiciaire

Les expertises techniques et scientifiques menées samedi, après la découverte du corps calciné d’une femme à proximité du canal et des conduites d’eau du nord, derrière le complexe sportif de Manouba, ont permis d’identifier la victime comme étant une avocate bien connue de la délégation de Oued Ellil, a confirmé, dimanche, une source sécuritaire à la correspondante de l’Agence TAP dans la région.

Rappelons que le ministère public auprès du tribunal de première instance de Manouba avait ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire. Le corps avait ensuite été transféré aux services de médecine légale de l’hôpital Charles Nicolle pour déterminer les causes exactes du décès.

Le troisième juge d’instruction du tribunal de première instance de Manouba avait été chargé du dossier, confiant à l’unité de recherche et d’investigation de la Garde nationale de Manouba la mission de conduire les investigations nécessaires afin d’élucider les circonstances de cette affaire, qui, selon les premières constatations, revêt un caractère criminel. En effet, des traces de sang et des vêtements brûlés ont été découverts au domicile de la victime.

