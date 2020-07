La Manouba: Les habitants de Mornaguia et Borj El Amri protestent !

Les habitants de la localité de Bouregba relevant de la délégation de Mornaguia ont fermé, mardi, la RN Tunis-Béja et la route locale vers Sidi Hassine, pour revendiquer le retour de l’eau potable après trois jours de coupure.

Les protestataires ont appelé au retour de l’approvisionnement de l’eau potable à partir du barrage de Béni Mtir, soulignant que le problème d’eau n’a pas été réglé depuis jeudi dernier.

Parallèlement aux habitants de la localité de Bouregba, les habitants de Menzel Habib et des zones proches de Borj El Amri ont fermé la route reliant Tunis à Béja ainsi que l’entrée de la prison de Borj El Amri en signe de protestation contre les coupures d’eau répétées depuis 5 jours.

A noter que les délégations de La Manouba enregistrent depuis la fin de la semaine des perturbations dans l’approvisionnement d’eau potable en particulier des localités rurales de Borj Amri, Mornaguia, Batane, Jedeida, et Tebourba.

Les services régionaux de la Société Nationale de l’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede) ont annoncé, mardi matin, la régularisation d’une manière progressive du problème de l’approvisionnement dans les différentes régions du gouvernorat. Cette annonce fait suite à une réunion de travail, lundi, au siège du gouvernorat en présence des autorités régionales et des représentants de la Sonede.