La marine algérienne pourrait recevoir 2 nouveaux sous-marins russes de classe Kilo amélioré

Selon les informations publiées par Kimo Dial le 5 août 2023, la marine algérienne devrait recevoir deux nouveaux sous-marins russes de classe Kilo amélioré, connus sous le nom de projet 636 Varshavyanka.

Les sous-marins du projet 636 sont dotés d’une structure à double coque divisée en plusieurs compartiments. Parmi leurs attributs importants figure le système de missile « Kalibr » dont ils sont équipés.

Une autre caractéristique impressionnante est la rapidité avec laquelle ils peuvent recharger leurs tubes lance-torpilles – à peine 15 secondes. Ces sous-marins offrent une endurance sous-marine impressionnante, capables de parcourir 400 milles à 3 nœuds et 7 500 milles à 7 nœuds.

Leur autonomie opérationnelle dure jusqu’à 45 jours. En plus de leurs capacités furtives, leur système de navigation avancé conserve les paramètres pendant de longues périodes sans nécessiter de correction.

Par rapport aux versions plus anciennes, les sous-marins modernisés du projet 636.3 surclassent sous plusieurs aspects tels que la puissance du générateur, la vitesse sous-marine et la portée immergée.

Leur capacité à rester non détectées grâce à de faibles niveaux de bruit leur donne le dessus dans la détection et le lancement de frappes préventives sur les navires ennemis à l’aide de leurs missiles de croisière anti-navires.

Dans l’histoire récente, la flotte russe de la mer Noire a ajouté six de ces sous-marins entre 2010 et 2016. Suite à cela, la flotte russe du Pacifique a vu l’ajout de six sous-marins, la construction se terminant en 2023.

La marine algérienne possède des sous-marins de la ligne Project 636, originaires de Russie. Quatre de ces navires font partie de la flotte, à savoir Messali el Hadj, Akram Pacha, El Ouarsenis et El Hoggar. Ces sous-marins ont été mis en service sur la période allant de 2010 à 2019.

Passant aux sous-marins du projet 877EKM, leur origine remonte à l’ère de l’Union soviétique. La flotte comprend deux de ces sous-marins, le Rais Hadj Mubarek et le El Hadj Slimane.

Ces navires, représentant la classe Kilo d’origine, ont fait leurs débuts à la fin des années 1980, avec des livraisons en 1987 et 1988. Ne reposant pas sur la conception initiale, ces sous-marins ont subi une série de radoubs et de mises à niveau au milieu des années 1990.