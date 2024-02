La Mauritanie en passe de signer avec l’UE un accord de lutte contre l’immigration illégale 

Depuis plusieurs mois, l’Union européenne s’efforce de mettre en place un « partenariat renforcé » avec la Mauritanie, afin de lutter contre l’immigration irrégulière. L’accord stipule entre autres, le retour en Mauritanie des migrants interceptés en mer, où ils seront accueillis et assistés.

Une aide à la jeunesse mauritanienne est également prévue dans l’accord, ainsi qu’une aide pour renforcer la sécurité à la frontière avec le Mali. Ce qui comprend la formation des garde-frontières et la lutte contre le terrorisme. D’autres investissements sont évoqués comme la transition vers l’énergie verte.

En échange, Nouakchott recevra une enveloppe de 522 millions d’euros dont 210 millions d’ici la fin de l’année. 40 millions d’euros seront dédiés à la sécurité ,croit savoir RFI.

Les fuites sur le contenu de l’accord ont suscité une polémique et des craintes chez l’opposition mauritanienne et des ONG de la société civile. Ils ont réclamé des clarifications de la part du gouvernement sur la nature de son engagement.

Le ministère de l’Intérieur a tenté de rassurer en niant dimanche, dans un communiqué, sa volonté d’accueillir les migrants cherchant à atteindre l’Europe. Le document proposé est toujours à l’étude afin de le rendre « plus équilibré » et servir « les intérêts des deux parties » a expliqué le communiqué.

La Mauritanie est devenue un pays majeur de transit, via l’Atlantique, pour les migrants cherchant à atteindre l’Europe. La ville de Nouadhibou, située au bord de l’océan, au nord du pays, est le point principal de départ. D’après les autorités espagnoles, en janvier 2024, sur dix embarcations qui ont atteint les îles Canaries, huit sont partis de la Mauritanie.

