La Mazda3 est désormais disponible dans les showrooms de Economic Auto

La All New Mazda3 est de nouveau disponible chez Economic-Auto le concessionnaire officiel de la marque Mazda en Tunisie.

Economic-Auto invite les passionnés de sa marque emblématique à visiter ses différents showroomssitués à Ben Arous, Tunis, Sousse, Sfax, Gabès, Gafsa et Bou Salem pour admirer ses différents modèles de plus près.

Il est aussi possible de découvrir les modèles enligne et demander un devis via ces liens :

-Version Hatchback : https://bit.ly/3nFOl9W

-Version Sedan : https://bit.ly/3nFZoA9

Rappelons que cettesublimecompacte Japonaise a remporté le trophée du World Car Design Of The World en 2020 grâce à son Kodo Design.