La Méditerranée, bien commun menacé, doit devenir un laboratoire de solutions positives

La Méditerranée n’est pas morte ; elle est en voie d’extinction. Avec des conséquences graves et potentiellement irréversibles sur les quelques 520 millions de Méditerranéens qui vivent dans les pays qui en forment le pourtour.

La menace du dérèglement climatique sur terre comme en mer

Les causes sont bien connues et elles s’aggravent chaque année, faute d’une action massive et coordonnée à la hauteur du désastre. Le changement climatique, en premier lieu, qui induit une forte augmentation des températures dans l’espace méditerranéen, 20% plus élevée qu’ailleurs sur la planète d’ici à 2100 (voire 50% en été), et produit de sévères dégâts sur la biodiversité – destruction de la faune et de la flore – mais aussi des épisodes de sécheresse accrus, comme on le mesure déjà dans tous les pays méditerranéens. Les terribles incendies, qualifiés de « méga-feux », auxquels nous assistons chaque année à terre sont une autre manifestation de ce réchauffement des températures, à l’instar de l’aridité croissante des terres, des situations de stress hydrique ou encore des canicules marines (dites incendies sous-marins) qui brulent littéralement la flore en mer.

Aujourd’hui près de20 millions de Méditerranéens sont privés d’accès à l’eau potable, notamment dans les pays de la rive sud et orientale. Les pays du Levant comme ceux de la Méditerranée occidentale figurent parmi les pays les plus touchés par le stress hydrique dans le monde. La Tunisie, qui subit depuis plusieurs années des épisodes de sécheresses, a été contrainte de prendre des mesures de restriction d’utilisation de l’eau potable afin de freiner l’épuisement des réserves de ses barrages. A horizon 2100, en raison de la chute des ressources hydriques et de leur dégradation par la pollution,60 à 70% des populations méditerranéennes pourraient être exposées à un stress hydrique élevé, contre 20 à 35% dans le reste du monde.

Les conséquences de ce réchauffement climatique en Méditerranée ne sont pas une vue de l’esprit, quelque chose de théorique ou qui se fera sentir dans très longtemps. Dans tous les pays, les citoyens assistentà la transformation de leur cadre de vie sous l’effet des sécheresses cumulées, des méga-feux, de l’élévation du niveau de la mer ou de la détérioration de la biodiversité, mais aussi, sous l’effet du dérèglement climatique, àla multiplication et àl’intensification des événements extrêmes comme les inondations que la Libye a subi avec le cyclone Daniel. Les conséquences économiques et sociales attendues sont inquiétantes : déplacement de populations pour fuir les zones arides, densification extrême des littoraux soumis à une pression démographique extrême, chute des recettes liées à l’agriculture et à la pêche, dépendance accrue à des pays tiers pour l’importation de céréales et autres denrées alimentaires, accroissement des inégalités sociales et de la pauvreté…

A ces effets du changement climatique, perceptibles aussi bien au nord qu’au sud de la Méditerranée, s’ajoutent ceux de la pollution humaine et de l’extrême densité du trafic maritime qui la traverse (30% du trafic maritime mondial alors que la cette mer représente moins de 1% de la surface des océans), mais aussi les conséquences des flux touristiques gigantesques (300 millions de touristes par an, soit plus de la moitié de la population de tous les pays qui bordent la Méditerranée)qui apportent des ressources aux Etats devenus fortement dépendants de ce secteur économique, mais qui abîment les littoraux et perturbent les écosystèmes.

La pollution plastique est sans doute la plus grave et la plus colossale. 730 tonnes de plastiques se déversent ainsi chaque jour dans la Méditerranée, soit 3 760 tonnes flottant actuellement à la surface, dont l’écrasante majorité finissent sur nos plages mais aussi, de plus en plus d’après les scientifiques, dans nos assiettes à travers les poissons que nous mangeons (selon WWF, en 2050 il pourrait y avoir plus de plastique que de poisson en mer).

Face à cette catastrophe annoncée, quelques mesures ont bien été prises mais elles demeurent largement insuffisantes. Des aires marines protégées permettent, ici et là, de préserver la biodiversité marine. Certains pays, en particulier dans le cadre de l’Union européenne, ont accéléré leur transition écologique, en s’appuyant notamment sur le formidable potentiel des énergies renouvelables, et se sont attelés à la préservation de l’environnement sur leur littoral méditerranéen à travers des instruments efficaces, comme en France le Conservatoire du littoral. Des acteurs infra-étatiques, comme les collectivités locales se mobilisent de plus en plus aux côtés des ONG. En parallèle, le droit international progresse mais les efforts pour accélérer la baisse des émissions de CO2 restent insuffisants. Un espoir réside dans l’adoption il y a quelques mois, lors de la COP15Biodiversité à Montréal, d’un accord prévoyant que 30% de la surface de la Terre fasse l’objet d’une protection renforcée à l’horizon 2030, ou encore dans la prochaine Conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice en juin 2025.

La Méditerranée peut être un laboratoire de solutions innovantes et collectives

Pour autant, dans l’ensemble, les efforts consentis actuellement gagneraient à être renforcés, la Méditerranée pouvant être un laboratoire de solutions innovantes et collectives pour lutter contre le dérèglement climatique.Les outils existent. L’Union pour la Méditerranée pourrait être un cadre d’action collective efficace à l’échelle de la Méditerranée, avec des moyens d’action et un mandat adaptés. La convention de Barcelone, qui a permis plusieurs avancées sur la protection des espèces ou des zones maritimes vulnérables, mérite toute notre mobilisation, en vue de sa COP24 qui se tiendra en Egypte en 2025. D’autres cadres d’action au niveau des Etats, comme le « Dialogue 5+5 » en Méditerranée occidentale, ou l’initiative Ouest Med pourraient servir à impulser des initiatives et à coordonner les efforts dans la lutte contre la pollution plastique, pour faire face au stress hydrique, parmi bien d’autres sujets. Certains pays particulièrement vulnérables, comme la Tunisie qui organise actuellement le 5èmeForum méditerranéen de l’eau, ont pris la mesure du danger pour leur population suite à des sécheresses successives ravageuses pour l’économie. Ce volontarisme doit être davantage partagé sur les deux rives de la Méditerranée. Les financements existent, au Nord avec l’Union européenne ou chez les bailleurs multilatéraux, pour soutenir des actions d’ampleur à l’échelle locale et nationale, à l’instar du Blue Med Partnership, un dispositif de financement porté par la BEI, la BERD et l’UpM, signé durant la COP28 à Dubaï, qui permettra notamment de renforcer les projets d’économie bleue, dont le traitement des eaux usées. Il faut aussi intensifier la décarbonation des économies et favoriser les transitions énergétiques. Sans doute, sur ces sujets si cruciaux pour l’avenir de notre région commune, faut-il aussi davantage de solidarité, entre le nord et le sud.

La mobilisation générale de tous, Etats, territoires, citoyens, ONG, est plus qu’une nécessité,c’est une question de survie.