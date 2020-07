La migration irrégulière au centre d’un entretien entre Kais Saied et la ministre italienne de l’Intérieur

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, la ministre italienne de l’Intérieur, Luciana Lamorgese.

Le chef de l’Etat a, à cette occasion, mis l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts de la communauté internationale afin d’identifier une nouvelle approche pour faire face à la migration irrégulière.

« Il s’agit d’une responsabilité collective », a-t-il souligné, estimant que les solutions sécuritaires ne sont pas suffisantes pour traiter ce phénomène.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, Kais Saied a estimé que « la migration irrégulière est, avant tout, un problème humanitaire dont le règlement demande la mobilisation des efforts des différents pays pour identifier des solutions garantissant le maintien de ces migrants dans leurs pays ».

Le chef de l’Etat s’est, par ailleurs, félicité de la solidité des relations établies entre la Tunisie et l’Italie, soulignant l’importance de les renforcer.

L’appui de l’Italie à la Tunisie et sa disposition continue à lui fournir les aides nécessaires ont été mis en avant lors de l’entretien, outre la question du flux migratoire vers l’Italie.

L’entretien s’est déroulé en présence du chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, la ministre des Affaires étrangères par intérim, Salma Enneifer, et l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara.