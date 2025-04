La ministre de la famille inspecte, lors d’une visite non annoncée, les projets bloqués dans le gouvernorat de Nabeul

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a effectué hier jeudi, une visite non annoncée dans le gouvernorat de Nabeul, pour inspecter les projets bloqués depuis plusieurs années dans plusieurs établissements de l’enfance dans les délégations de Mida, Menzel Bouzelfa et Bou Argoub.

La ministre a entamé cette visite, par se rendre au siège du commissariat régional des affaires de la femme et de la famille, où elle a tenu une réunion de travail avec un certain nombre de responsables pour examiner l’avancement des projets programmés dans le secteur de l’enfance dans la région, et pour identifier les difficultés et problèmes empêchant leur achèvement dans les délais prévus.

À Mida, elle a inspecté le terrain dédié à la création d’un complexe de l’enfance, un projet bloqué depuis 16 ans, et a étudié avec les cadres régionaux et les services municipaux les moyens susceptibles d’actualiser le programme fonctionnel de ce projet et de lancer son exécution après l’accomplissement des procédures légales.

À Menzel Bouzelfa, la ministre a examiné avec les cadres de la région et les services municipaux, les moyens les plus efficaces pour surmonter les obstacles et relancer l’activité du jardin d’enfants municipal dans les meilleurs délais. Elle s’est également informée des composantes du club pour enfants de Bouzelfa, qui accueille quotidiennement 60 enfants.

Elle a conclu sa visite dans le gouvernorat de Nabeul en inspectant le complexe de l’enfance de la délégation de Bou Argoub, qui fournit des services à 165 enfants et offre des prestations de restauration à 25 enfants pris en charge. Elle a appelé à finaliser l’équipement de l’établissement, à aménager ses espaces extérieurs et à installer des caméras de surveillance selon les normes de sécurité et de qualité.