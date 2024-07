La ministre de la Justice s’entretient avec le bâtonnier de l’Ordre des avocats

Une équipe de travail mixte réunissant des représentants du ministère de la Justice et de l’Ordre des Avocats sera mise en place pour trouver les solutions nécessaires aux questions relatives aux aspects juridiques ou l’amélioration des conditions du travail dans certains tribunaux ou unités pénitentiaires.

C’est ce qui ressort de l’entretien qui a réuni, mercredi, la ministre de la Justice, Leila Jaffel, et le bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Hatem Meziou, indique un communiqué du département de la Justice.

Lors de cette rencontre, plusieurs questions d’ordre professionnel en lien avec les préoccupations des avocats ont été abordées, dont notamment la révision de la loi portant organisation de la profession et du décret relatif à l’organisation et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.

Les deux parties ont aussi discuté de l’importance du développement de l’Institut supérieur de la profession d’avocat, insistant sur la nécessité d’utiliser les nouvelles technologies dans les programmes de formation et de poursuivre la mise en œuvre du programme de la numérisation de la justice.