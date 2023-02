La ministre des affaires culturelles s’entretient avec l’ambassadeur de Russie en Tunisie

Les perspectives d’une coopération culturelle tuniso-russe plus renforcée et les moyens de la consolider davantage ont été au centre de l’entretien hier mardi de la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi avec l’ambassadeur de la Russie en Tunisie Alexandre Zolotov en présence du directeur du Centre Russe des sciences et de la culture à Tunis (La maison russe) Yury Zaytsev.

Les deux parties ont évoqué un certain nombre de possibilités de coopération ayant trait notamment à l’organisation d’expositions internationales conjointes d’arts plastiques et de céramique, à la traduction avec l’appui de l’Institut de traduction de Tunis d’un certain nombre d’ouvrages littéraires et scientifiques qui présentent les différentes facettes du patrimoine historique entre autres culturel des deux pays, ainsi qu’à l’intensification de la présence de l’art russe dans les manifestations culturelles nationales et internationales organisées par le ministère et ses différentes institutions.

A cette occasion, la ministre a proposé d’organiser une séance de travail à la Cité de la Culture Chedly Klibi en présence de l’Ambassadeur de Russie et d’un groupe de responsables d’institutions culturelles tunisiennes concernées, pour présenter des propositions efficientes de projets d’action culturelle commune dans le cadre du programme de coopération établi entre les deux pays pour la période 2023-2026.

Pour sa part, l’Ambassadeur de Russie Alexandre Zolotov, a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage ces liens bilatéraux dans tous les secteurs culturels et d’identifier de nouvelles perspectives pour promouvoir la coopération bilatérale.