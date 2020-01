La municipalité de Tunis adhère au programme Villes-santé

La municipalité de Tunis a annoncé mercredi, dans un communiqué, son adhésion au programme Villes-santé visant à promouvoir la santé à travers l’amélioration des aspects environnementaux, sociaux et économiques.

Dans le cadre de ce programme qui regroupe 70 villes à travers le monde et concerne 300 millions de personnes, la municipalité de Tunis s’engage à lutter contre les maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète et autres, dans le but de protéger la santé des générations futures.

D’après le communiqué, le programme Villes-santé vise à améliorer la santé des populations, la qualité des services et des conditions sanitaires et environnementales dans les villes à travers le renforcement de la sensibilisation aux problèmes de santé et de l’environnement et l’implication des communautés et des organisations dans les activités et les projets.

Le programme Villes-santé est soutenu par des organisations caritatives opérant sous l’égide de Bloomberg, en partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé et Vital Stratégies.