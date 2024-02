La Namibie produira son premier baril de pétrole en 2030 

La Namibie prévoit de produire son premier pétrole d’ici 2030, avec des plans de développement en cours pour les huit découvertes faites dans le bassin d’Orange depuis 2022. Cette série de succès en amont ne créera pas seulement de nouvelles opportunités pour la création d’emplois, l’industrialisation et la croissance économique à long terme, mais a démontré le potentiel lucratif du pétrole offshore en Afrique australe.

Les récents succès de la Namibie en amont et les futures opportunités d’investissement seront au cœur de la conférence internationale sur l’énergie en Namibie (NIEC), qui se tiendra du 23 au 25 avril à Windhoek. Les acteurs du secteur énergétique mondial et namibien se réuniront pour discuter des moyens d’exploiter pleinement le potentiel du bassin de l’Orange, tout en attirant l’attention sur les nouvelles possibilités qui s’offrent dans les champs environnants.

Des découvertes à fort impact donnent des résultats positifs

La multinationale de l’énergie Galp a fait deux découvertes dans le PEL 83 cette année, donnant à l’année 2024 un départ passionnant. La société a découvert une colonne de pétrole léger dans des sables de haute qualité contenant des réservoirs au puits Mopane-1X en janvier 2024. Cette découverte a été suivie de peu par une deuxième découverte dans le puits, à la suite du forage, du carottage et de la diagraphie d’une cible plus profonde. L’appareil de forage sous contrat de Galp a commencé à forer le puits Mopane-2X, tandis qu’un test de tige de forage est effectué sur le puits Mopane-1X.

Peu après, la supermajor TotalEnergies a découvert des intervalles contenant des hydrocarbures dans le puits Mangetti-1X, dans le bloc 2913B. Une sonde est actuellement en cours de forage, la major cherchant à déterminer la viabilité commerciale. La découverte la plus récente de TotalEnergies fait suite à une découverte faite en 2022 qui a ouvert le bassin d’Orange. La découverte de Venus-1 – située dans le PEL 56 – est l’une des plus importantes au monde depuis le début du siècle et pourrait contenir jusqu’à deux milliards de barils de réserves récupérables.

La grande entreprise énergétique Chevron a déposé une demande de certificat d’autorisation environnementale pour l’exploration pétrolière et gazière dans la PEL 90 en novembre 2023. La société prévoit de forer cinq puits d’exploration et cinq puits d’évaluation, le premier puits devant être foré au quatrième trimestre 2024.

La major énergétique Shell a fait quatre découvertes dans le bassin, les puits Jonker-1, La Rona et Graff-1 devant contenir 1,7 milliard de barils. À lui seul, le puits Jonker-1 pourrait contenir jusqu’à 300 millions de barils. La quatrième découverte a été le puits Lesedi-1X. Ces découvertes ont fait du pays l’une des zones pétrolières les plus chaudes au monde, avec environ 11 milliards de barils de réserves estimées dans le bassin d’Orange.

Perspectives d’avenir : Les fusions et acquisitions se multiplient

Désireuses de reproduire le succès de l’amont, une série de sociétés E&P se sont implantées ou ont étendu leur présence dans le bassin d’Orange. TotalEnergies a consacré 30 % de son budget d’exploration et d’évaluation au pays, tout en acquérant une participation supplémentaire de 10,5 % dans le bloc 2913 et une autre de 9,39 % dans le bloc 2912. La société d’exploration pétrolière et gazière Rhino Resources Namibia prévoit de forer jusqu’à dix puits dans le bloc 2914, tandis que la société E&P Woodside Energy a acquis une participation de 56 % dans PEL 87 en mars 2023.

Parallèlement, la société pétrolière et gazière Africa Oil a acquis une participation supplémentaire de 6,25 % dans le bloc 3B/4B dans le bassin d’Orange en juillet 2023, tandis que la société d’exploration privée Impact Oil & Gas a accepté de financer une exploration supplémentaire dans le bloc 2912 avec une offre ouverte de 95 millions de dollars signée en mai 2023.