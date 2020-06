La neutralité passive à l’égard de la Libye n’a pas de sens, affirme Ghannouchi

Une solution politique est le moyen le plus sûr de mettre fin à l’insécurité et au chaos en Libye, a déclaré le président du Parlement tunisien et chef du mouvement Ennahdha, Rached Ghannuchi, dans une interview publiée mardi par l’agence de presse turque Anadolu.

« Les voisins de la Libye ne peuvent pas vivre dans l’insouciance. S’il y a un incendie chez votre voisin, vous ne pouvez pas être neutre ; éteindre le feu est un devoir et une nécessité, donc la neutralité passive n’a aucun sens », a-t-il affirmé.

Il a appelé à une neutralité positive en incitant toutes les parties en conflit à trouver une solution politique et pacifique. « Notre vision est qu’une solution politique en Libye est le moyen le plus sûr de surmonter l’insécurité et le chaos ».

Quant au tollé soulevé chez des partis d’opposition tunisiens par son entretien téléphonique – en tant que président du parlement – avec le gouvernement libyen dirigé par Fayez al-Sarraj, Rached Ghannouchi a souligné que cette conversation « n’a pas enfreint les us de la diplomatie tunisienne ».

Il a souligné que la Tunisie et son président Kais Saied sont en contact avec le gouvernement al-Sarraj « parce qu’il est le dépositaire de la souveraineté selon la légitimité internationale ».

« Nous avons déjà rencontré Aguila Saleh, chef du Parlement de Tobrouk [dans l’est de la Libye], et cela était conforme à la neutralité positive », a-t-il souligné, ajoutant que « ce qui nous rapproche de la Libye, ce ne sont pas seulement des intérêts, même s’ils sont nécessaires ». « Les valeurs de fraternité, de coopération, de paix et de bon voisinage nous unissent à la Libye ; c’est pourquoi nous travaillons et communiquons selon cette vision », a-t-il affirmé.

« Ceux qui protestent contre notre entretien téléphonique sont les personnes qui proposent une alternative à la légitimité, comme par exemple contacter des organisations non reconnues, ce qui est préjudiciable aux intérêts de l’Etat et du peuple tunisiens », a dit Ghannouchi.

« Il n’y a pas de pays indépendant qui ne soit affecté par son environnement, et dans le cas de la Libye, la Tunisie est directement et profondément affectée par ce qui s’y passe ». « Nous avons une longue frontière et des relations commerciales, économiques et sociales avec la Libye. La sécurité et l’économie tunisiennes sont affectées par ce qui se passe dans ce pays voisin », a-t-il indiqué, exprimant l’espoir que les parties belligérantes en Libye engageront des pourparlers et accepteront la coexistence.