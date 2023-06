La pastèque tunisienne s’en sort bien malgré le manque de pluie

En dépit de la saison aride en Tunisie, où le manque de précipitations a entraîné une baisse de la production dans presque toutes les cultures, le secteur de la pastèque s’en est sorti indemne, selon le PDG de l’exportateur tunisien Tunileaf, Mohamed Akermi.

« L’impact de la sécheresse de cette année n’a fait que nécessiter un déplacement des zones de production, j’ai donc transféré ma production du centre du pays vers le nord », ajoute-t-il, cité par FreshPlaza.

Selon le producteur, « un bon nombre de nouveaux investisseurs ont rejoint le secteur de la pastèque, et la culture a été introduite dans de nouvelles zones, augmentant les volumes de pastèques tunisiennes de 20% cette saison par rapport à la précédente ».

« Cela prouve la bonne qualité de la production tunisienne et la demande qui en découle, car nous offrons une gamme de pastèques d’excellente qualité, appréciées par les consommateurs, dans les variétés Sentinel et Crimson, et dans les calibres préférés par les importateurs et les consommateurs, 8-12 kg et 12-18 kg. »

« Les pastèques tunisiennes, qui sont arrivées sur le marché au début du mois de juin et seront disponibles jusqu’à la fin du mois de juillet, sont actuellement bien accueillies en France et en Allemagne. Nous cherchons également à nous développer sur d’autres marchés européens, tels que les Pays-Bas et les pays scandinaves. »

« Nous bénéficions également de nombreux avantages, notamment la qualité et la proximité géographique avec l’Europe, ainsi qu’une concurrence plus calme vers la fin de la saison, seule la production marocaine proposant des calendriers simultanés aux nôtres, assure l’exportateur.