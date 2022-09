La pénurie semble se résorber avec des denrées de plus en en plus disponibles sur les étals

Le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce Houssem Touiti, a confirmé que l’approvisionnement en produits de base a commencé à reprendre son rythme normal, assurant qu’aucune interruption n’est à craindre.

Dans une interview accordée à Africanmanager ar , il a expliqué qu’il a été remédié aux perturbations enregistrées récemment dans certains articles de consommation tels que la semoule et la farine, et que les opérations d’approvisionnement ont retrouvé leur cadence d’antan , que ce soit pour les professionnels ou les citoyens.

Il a, également, souligné que la pénurie dans les deux articles mentionnés se situe soit en début soit en fin de mois, en raison de la forte demande, notamment de la part des professionnels.

Pour ce qui est de l’huile végétale et de l’eau minérale conditionnée, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, a affirmé que la crise de l’approvisionnement en eau en bouteille s’achemine cers son épilogue.

Les raisons de la pénurie

Touiti a souligné que la pénurie est circonstancielle et est due aux températures élevées et aux défaillances au niveau de la production, de l’entretien et des dommages, en plus de la saison touristique, qui a épuisé les réserves en eau.

Ila ajouté qu’il y a de nouveaux stocks disponibles, notant qu’il y a une perturbation dans les grandes surfaces, et que des efforts sont en cours en coordination avec les différentes administrations régionales pour assurer les opérations d’approvisionnement.

Il a aussi appelé à ne pas s’inquiéter, car le processus d’approvisionnement se déroule en continu, et les producteurs ont été invités à augmenter les quantités qui seront injectées dans les marchés, en particulier celles destinées aux grands surfaces commerciales.

D’autres problèmes qui sont hors de portée au niveau des relations commerciales, sont en train d’être résolus afin d’assurer le retour du système d’approvisionnement.

Concernant l’apparition de marques d’eau en bouteille inconnues sur le marché, il a confirmé que toutes les marques possèdent des licences.

Il a conclu qu’avec la baisse des températures et un recul de la demande, la situation redeviendra la même qu’avant et les problèmes existants seront surmontés.

Et le lait ?

Touiti a souligné que les mêmes procédures pour résoudre les problèmes de pénurie des produits de consommation seront appliquées dans le lait, sachant que le problème réside au niveau des systèmes de production qui sont actuellement sous l’étude par les services concernés.

Parlant des causes externes derrière le manque de nombreux produits de consommation, Touiti a affirmé qu’ « il est nécessaire de prendre en compte les changements internationaux et régionaux dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, qui ont nécessité des mesures et des restrictions entraînant une pénurie mondiale de produits, comme les semences, les céréales, les engrais et d’autres ainsi que des taux d’inflation et des prix élevés ».

Campagnes de contrôle

Parallèlement aux turbulences du marché, le ministère du Commerce a redoublé des campagnes de contrôle dans le but de démasquer les opérations de monopole, et des décisions réglementaires ont été prises pour organiser les circuits de distribution.

Depuis le début de l’année et jusqu’en août dernier, plus de 67 000 infractions économiques ont été dressées, soit le double du nombre enregistré en 2021.

Le travail de surveillance a augmenté de 53% au cours de cette année en partenariat avec la douane pour lutter contre ces délits.

À la lumière du travail de contrôle, de nombreuses mesures ont été prises contre les contrevenants, à charge pour la justice d’en décider, en plus des mesures administratives pour empêcher la fourniture de produits subventionnés et des décisions de fermeture et de saisie à leur encontre.