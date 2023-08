La pénurie touche jusqu’aux boissons gazeuses : Que s’est-il passé ?

Les boissons gazeuses viennent s’ajouter à la longue liste des denrées alimentaires qui manquent à l’appel dans les étals depuis des mois, en l’occurrence le lait, le sucre blanc, le café, la riz, la farine… Un nouveau casse-tête pour les Tunisiens qui se demandent combien de temps encore durera ce calvaire.

Le président de la Chambre syndicale de producteurs de boissons non-alcoolisées, Lassâad Mzah, a indiqué à African Manager, que la pénurie d’approvisionnement sur le marché est le résultat d’une panne survenue à l’usine de gaz d’Utique depuis le mois d’octobre dernier. Ce manque de produit dans les rayons est donc dû à une pénurie au niveau du gaz utilisé pour la fabrication des boissons (dioxyde de carbone dissous/CO2).

Rappelons que, dans un communiqué daté du 27 juillet dernier, la Société de fabrication des boissons de Tunisie (SFBT) avait annoncé l’arrêt de livraison du dioxyde de carbone par ses fournisseurs. Elle expliquait que cet arrêt de fourniture n’affecte en aucune manière la brasserie, sa principale activité, mais pour les usines de boissons gazeuses, l’usine la plus importante du Groupe produit ses propres besoins en CO². Mais pour les autres usines, ce problème sera réglé rapidement, assure-t-elle ajoutant que les activités en eau minérale et en jus ne sont pas concernées par cette rupture.

Dans ce contexte, Lassâad Mzah a expliqué que les fabricants avaient, en effet, l’habitude de s’approvisionner en gaz auprès d’un champ de production situé à Utique dans le gouvernorat de Bizerte. Toutefois, à cause d’une panne enregistrée au niveau de ce fournisseur depuis le mois d’octobre de l’année 2022, la production a été stoppée.

La chambre avait alors lancé des appels pour un retour imminent de la production, recevant une réponse que cette dernière reprendra son cours durant le mois de mai. Par la suite, un retard au niveau de l’acheminement des pièces de rechange devant servir aux travaux de réparation a eu lieu. « Nous nous sommes retrouvés dans l’obligation d’acquérir le gaz auprès de l’Algérie depuis le mois de novembre… Au bout d’un moment, l’approvisionnement en Algérie a été perturbé, et nous nous retrouvons dans la situation où nous devons chercher d’autres fournisseurs », a-t-il affirmé, ajoutant qu’ils mettent actuellement le cap sur des fournisseurs de gaz en provenance d’Egypte.

« Nous dépendons entièrement de l’Etap »

Le responsable a, par ailleurs, souligné que plus de la moitié de la capacité de production est à l’arrêt, précisant que 5 usines ont arrêté de produire le CO2.

Il a affirmé que, dans cette situation, la chambre dépend entièrement de l’Etap, soulignant que ce n’est guère facile de réparer une panne technique du gisement.

A cet effet, la chambre coordonne avec les ministères de l’Industrie et du Commerce, leur ayant demandé de trouver rapidement des solutions. « On ne cesse de nous faire des promesses, dans un temps de crise où la saison estivale est à son pic. Nous sommes en contact avec la cheffe de cabinet du ministère de l’Industrie qui gère temporairement le Département. Il y a eu un conseil ministériel portant sur ce sujet et des mesures ont été prises », a-t-il souligné.

Il est clair aujourd’hui que la saison estivale n’a pas été au niveau de l’attente de la société, avec cette nouvelle pénurie de C02, a-t-il constaté , faisant savoir également que les fabricants de boissons non-alcoolisées se sont mis d’accord avec les ministères de l’Industrie et du Commerce afin de donner la priorité aux hôtels et aux restaurants pour sauver la saison touristique, appelant à la fin à sensibiliser les dirigeants pour répondre au besoin exprimé massivement s’agissant d’un produit jugé assez important en été.