La place Saint-Pierre sous cloche avant les funérailles du pape

Le Vatican a mis la dernière main vendredi aux préparatifs des funérailles du pape François, qui devaient avoir lieu samedi matin sur la place Saint-Pierre, désormais fermée au public après trois jours durant lesquels des fidèles du monde entier se sont recueillis devant la dépouille du souverain pontife.

Plus de 50 chefs d’Etat et 10 monarques sont attendus pour la cérémonie, ainsi que le chef de l’ONU Antonio Guterres.

Tous les yeux sont tournés vers Donald Trump, qui effectue le premier déplacement à l’étranger de son second mandat. « Nous allons rencontrer de nombreux dirigeants étrangers » en marge des obsèques, a-t-il indiqué peu avant de décoller depuis Washington, sans préciser lesquels. Il a atterri à l’aéroport de Rome vendredi soir.

Les obsèques célébrées, ce sera au tour des 135 cardinaux-électeurs – soit ceux âgés de moins de 80 ans – convoqués au conclave de commencer à choisir le nouveau souverain pontife.

La date du début du conclave n’est pas encore connue, mais en vertu des règles vaticanes, il devrait s’ouvrir entre le 15e et le 20e jour après son décès, soit entre le 5 et le 10 mai.

Les cardinaux ont commencé à converger vers Rome et se sont réunis une quatrième fois vendredi matin. Lors du conclave, ils procèderont, dans la chapelle Sixtine au Vatican, à quatre scrutins par jour, deux le matin et deux l’après-midi.

- Publicité-