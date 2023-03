La plainte déposée près du tribunal de première instance de Tunis pour l’interdiction de la diffusion du feuilleton « Fallouja » sur les chaines de télévision tunisiennes a été refusée, par la chambre qui l’a examinée, lundi 27 mars, en référé.

Selon le journal Assabah du mardi 28 mars, les deux avocats Sabeur Ben Ammar et Hassine Ezzeddine Dhiab avaient déposé cette plainte, estimant que la série télévisée incriminée porte préjudice aux bonnes mœurs, aux principes éducatifs, et aux valeurs de la culture tunisienne, en encourageant le relâchement moral, et de ce fait, elle va à l’encontre des dispositions du code de protection de l’enfance.