« La plupart des acteurs libyens veulent des élections », selon le représentant spécial de l’ONU

Abdoulaye Bathily, représentant spécial de l’ONU pour la Libye, a présenté au Conseil de sécurité de l’ONU une nouvelle initiative pour tenter de sortir de l’impasse libyenne. Elle prévoit notamment des élections, présidentielle et législatives d’ici à la fin de cette année.

Pour lui, la plupart des acteurs sont décidé à aller aux élections. D’ailleurs une majorité de Libyens se sont inscrit sur les listes électorales. « Il faut créer les conditions pour que la question électorale ne reste pas entre les mains de cette minorité qui bloque », estime-t-il.

Concernant les accusations d’ingérence de la part des deux chambres – la Chambre des représentants et le Haut-Conseil d’État – le représentant spécial de l’ONU assure qu’il n’y en a aucune et appelle à la responsabilité politique, morale et légale.

Abdoulaye Bathily précise que, dans l’état actuel de la Libye, il n’est pas acceptable que des candidats soient écartés de l’élection présidentielle. Il faut selon lui créer les conditions pour que la question électorale dépasse les rivalités internes à ces deux chambres.