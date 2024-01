La possibilité d’amender certains articles de la loi 73 de l’année 2000 relative à l’enseignement supérieur privé

Le ministère de l’enseignement supérieur pourrait procéder à l’amendement de certains articles de la loi num 73 de l’année 2000 relative à l’enseignement supérieur privé sur la gouvernance des établissements privés, le cadre d’enseignement et les sanctions disciplinaires, a indiqué le ministre Moncef Boukthir, lors d’une séance d’audition tenue hier vendredi par la commission de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen d’une proposition présentée par 23 députés.

Boukthir a souligné l’orientation du département vers la mise en place, au cours de la période à venir, d’un plan de développement des mécanismes d’échange des expertises et de transfert de connaissances dans le cadre d’un partenariat entre les établissements privés et les universités publiques et étrangères, selon un communiqué publié par l’ARP.

La proposition des députés liée à l’amendement de la loi relative à l’enseignement supérieur privé recommande de fixer à 30% le pourcentage de recrutement des docteurs (titulaires d’un doctorat) du cadre d’enseignement permanent des établissements d’enseignement privés.

Dans leurs interventions, les députés ont souligné l’impératif de favoriser les docteurs au chômage, d’améliorer leur employabilité et de lutter contre l’emploi précaire, et exigé l’arrêt du mécanisme de recrutement des enseignants vacataires.

Dans sa réponse, le ministre de l’Enseignement supérieur a indiqué que la proposition d’augmenter le pourcentage d’enseignants docteurs du cadre de l’enseignement direct devrait inclure toutes les spécialités, soulignant que le pourcentage de leur affectation devrait être déterminé par une décision du ministre étant donné qu’il s’agit de « dispositions réglementaires ».

Il a aussi rappelé la volonté du ministère de recruter les titulaires d’un doctorat selon les normes de transparence, et les efforts déployés pour trouver des solutions pour défendre les droits des docteurs embauchés dans le secteur privé.

Le ministre a présenté quelques données sur le développement des établissements d’enseignement du secteur privé, qui ont atteint 83 établissements au cours de l’année universitaire 2022-2023, avec 44988 étudiants inscrits, dont 5355 étudiants étrangers.

Il a aussi expliqué que le nombre d’enseignants permanents au cours de l’année universitaire en cours a atteint 1763 enseignants, en plus de 4260 enseignants vacataires.