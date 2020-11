La prochaine très bonne affaire en Egypte de Ridha Charfeddine

« Ridha Charfeddine et « Premium Holding SA », actionnaires de référence de la Société « Unité de Fabrication de Médicaments -Unimed- », annoncent qu’ils ont signé une lettre d’intention avec un partenaire financier, East Lane Partners, en vue d’une prise de participation majoritaire dans la société. La transaction envisagée vise à intégrer Unimed dans une plateforme industrielle régionale à construire. Il est à noter qu’une période de 4 mois est accordée aux signataires de cet accord afin de finaliser les diligences nécessaires ainsi que la documentation requise pour la finalisation de la transaction ». C’est ce qu’on apprend à Tunis, dans un communiqué d’Unimed publié sur le site de la bourse de Tunis, où l’entrepris est cotée.

- Publicité-

Le communiqué ne dit rien sur « East Lane Partners », et sur le Web, on retrouve un site Internet en construction et encore sans contenu. Le communiqué d’Unimed se borne donc à indiquer que c’est « une société indépendante de capital-investissement, en cours de constitution, et de levée de fonds, fondée par une équipe de professionnels de l’investissement avec une longue expérience dans la région MENA. L’équipe s’est spécialisé dans la construction de plateformes dans divers secteurs, notamment la santé, l’éducation, l’industrie, et les entreprises technologiques ».

En attendant de disposer de plus amples informations sur ce deal, on rappelle que « Premium Holding », est la société qui gère toutes les affaires de l’homme politique et député Ridha Charfeddine. Elle détiendrait aussi plus de 60 % d’Unimed. Et de fait, selon nos informations, derrière cette plateforme à créer, se trouverait une très bonne affaire pour l’entreprise tunisienne de produits pharmaceutiques. On croit ainsi savoir que l’industriel tunisien du médicament s’apprêterait à céder ses parts dans Unimed à cette « plateforme industrielle régionale » spécialisée dans le médicament. Cette plateforme appartiendrait, selon nos informations, à un des grands noms de l’industrie pharmaceutique en Egypte dont le nom fait encore l’objet de beaucoup de discrétion, et décrite comme « leader en Egypte, en Afrique et au Moyen-Orient, déjà présente au Maroc et qui intègrerait la Tunisie ».

Avec cette vente, qui se ferait à un très bon prix, plus cher que celui du marché, Charfeddine garderait 20 % chez Unimed, qui deviendrait un sous-traitant du nouveau partenaire, et pourrait élargir ses horizons commerciaux bien au-delà des frontières commerciales de la Tunisie.

Notons qu’à fin juin 2020, Unimed signait des revenus de 45,655 MDT, en baisse par rapport aux 57,732 MDT du 1er semestre 2019, un résultat d’exploitation de 9,483 MDT qui représente presque la moitié du résultat de 2019 (18,1 MDT), et un résultat net de 5,728 MDT, qui représente un peu plus de la moitié du bénéfice de 2019 (11,08 MDT). Dans le rapport des commissaires aux comptes d’Unimed, on apprend la « réalisation d’investissements corporels et incorporels pour 4mDT courant le premier semestre de 2020 dont 1,4 m DT en travaux d’installation et d’aménagement relatifs aux travaux d’extension de l’usine et 2,3 m DT en acquisition du matériel et outillage industriel, et le démarrage d’une nouvelle ligne de production le 08 janvier 2020 ayant une valeur d’acquisition de 7,5mDT et une capacité de production annuelle de 37,6 millions d’unités ».

On apprend, aussi, que « la société a déposé auprès de la DGE en date du 30 mars 2020 une mise à jour de la demande de restitution du crédit de TVA pour la période allant du mois d’août 2016 au mois de décembre 2018, et ce, suivant la notification des résultats du contrôle fiscal approfondi sur les exercices 2016, 2017 et 2018 arrêtant ainsi le montant du crédit de TVA au 31 décembre 2018 à 6,8 mDT. La société a déposé auprès de la DGE en date du 20 avril 2020 une demande de restitution de crédit de TVA pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019. Cette demande inclut un montant à restituer de 4,1 mDT.