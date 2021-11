La production industrielle s’améliore de 3,2% au 3ème trimestre malgré un accroc de 0,7% en septembre

La production industrielle du troisième trimestre de l’année 2021 a enregistré une hausse de 3,2%, comparée à la période correspondante de l’année dernière, selon le rapport sur l’Indice de la Production Industrielle pour septembre 2021, publié jeudi, par l’INS.

Cette amélioration est due principalement, à l’augmentation enregistrée dans les industries extractives de 30%, expliquée par la nette progression de la production dans le secteur de l’énergie de 29,9% ainsi que dans celui des mines de 30,6%. De même, des hausses de la production sont observées au niveau des industries mécanique et électrique (2,8%) et chimique (13,8%).

Repli de 0,7% en septembre 2021

Au mois de septembre 2021, la production industrielle dans l’ensemble de l’industrie a baissé de 0,7% en variation mensuelle après une augmentation de 2,2% durant le mois précédent.

Cette diminution provient essentiellement du repli de 3,5% de la production observé au niveau du secteur de l’énergie après une hausse de 11,1% au mois précédent, ainsi que de la baisse dans les secteurs des industries agroalimentaires (-1,4%), chimique (-2,8%) et du raffinage des produits pétroliers (-5,3%).

Par ailleurs, des hausses ont été constatées dans le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+0,8% après -2,9% au cours du mois d’août 2021) et dans le secteur des mines (+1,1% après -8,4%).

La production des industries mécaniques et électriques et celles du textile, habillement et cuir demeurent quasi-stables avec des évolutions respectives de 0,3% et 0,5%.

Rebond quasi généralisé au 2ème trimestre

Un trimestre plus tôt, plus précisément en juin 2021, la production dans l’ensemble de l’industrie augmentait de 0.3% en variation mensuelle contre 4.0% en mai. Une hausse expliquée alors par la progression enregistrée dans les industries manufacturières (+1.5% après -4.5%). La plupart des branches ont participé à cette augmentation. En effet, le rythme de la production industrielle reprend dans le secteur des industries mécaniques et électriques (+2.5% après -2.5%) et le secteur de textile, habillement et cuir qui a enregistré un fort rebond (+21.1% après -17.0%). De même, la production continue de s’améliorer dans les secteurs des mines (+9.1% après 6.8%) et le secteur des industries agroalimentaires (+0.7% après -2.5%). Le secteur de l’énergie a marqué une baisse de 5.6% après -4.2% en mois de mai.