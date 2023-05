La production totale d’électricité enregistre une quasi-stabilité à fin mars 2023

La production totale d’électricité a enregistré, à fin mars 2023, une quasi stabilité pour se situer à 4312 Gigawattheures (GWh) (hors autoproduction consommée) contre 4306 GWh, durant la même période de 2022, selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour mars 2023, publié mardi, par l’Observatoire national de l’énergie et des mines relevant du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Ainsi, la production destinée au marché local n’a augmenté que de 1%. La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 99% de la production nationale à fin mars 2023. L’électricité produite à partir de gaz naturel a enregistré une légère hausse de 0,5%.

Toutefois, la production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 2,3%, seulement.

Pour ce qui est des ventes d’électricité, elles ont enregistré une hausse de 2% entre fin mars 2022 et fin mars 2023. Les ventes des clients de la haute tension ont enregistré une diminution de 10%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré, par contre, une légère hausse de 1%.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité. La majorité des secteurs ont enregistré une baisse des ventes principalement, l’industrie du papier et de l’edition (-23%) et des industries extractives (-22 %), contre une hausse des ventes du secteur de pompage ( eau et services sanitaires ) (+17%), le secteur de tourisme (+16%) et le pompage agricole (+10%).