La RDC : Une Facilité de garantie de financement du commerce de 7 M$ en soutien aux PME et entreprises locales

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a approuvé, le 20 février 2024 à Abidjan, une Facilité de garantie de financement du commerce de sept millions de dollars américains à Access Bank RD Congo.

Cette Facilité va permettre à la BAD de fournir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices pour le risque de non-paiement résultant de la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par Access Bank RD Congo au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises locales. En outre, elle soutiendra non seulement les importations de biens essentiels et intrants divers dans des secteurs clés de l’économie tels que la santé et l’agriculture, mais aussi les échanges commerciaux à hauteur de 40 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

« C’est une Facilité qui contribuera à améliorer l’offre de services de financement du commerce, en fournissant des garanties essentielles pour la confirmation des lettres de crédit émises pour le compte des PME, la clientèle cible d’Access Bank RD Congo », a déclaré Lamin Drammeh, chef de la Division du financement du commerce à la Banque africaine de développement.

Rappelons que la garantie de transaction est l’un des instruments de financement du commerce offerts par la Banque africaine de développement pour soutenir les banques commerciales en Afrique. Elle a été lancée en 2021 et couvre une variété d’instruments de financement du commerce dont les lettres de crédit confirmées, les prêts commerciaux, les engagements de remboursement irrévocables, les traites avalisées et les billets à ordre, entre autres. Grâce à cet instrument, la Banque tire parti de sa notation « AAA » pour atténuer le risque-pays et le risque de contrepartie pour les banques confirmatrices. La facilité est disponible pour toutes les banques enregistrées et opérant en Afrique qui ont passé le processus de diligence raisonnable de la Banque. Outre la garantie de transaction, le Groupe de la Banque africaine de développement offre également aux banques commerciales africaines, des lignes de crédit pour le financement du commerce pour soutenir les importateurs et les exportateurs.