La récolte de pin d’Alep en baisse de 30%

Le président du bureau régional de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche à Makthar Tarek Makhzoumi, a déclaré que la récolte du pin d’Alep (zgougou) a régressé par rapport à l’année dernière, où elle était aux alentours de 100 tonnes.

Dans une déclaration sur les ondes d’Express Fm, il a expliqué que cette baisse du tiers environ est due à la sécheresse et aux incendies, soulignant la nécessité de replanter et de préserver les forêts car elles représentent une richesse inestimable.

A l’heure actuelle, les prix n’ont pas beaucoup augmenté par rapport à l’année dernière, a-t-il cependant assuré ajoutant que les prix étaient aux alentours de 25 dinars, pour se situer cette année entre 27 et 30 dinars.

« Il n’y a pas une forte demande d’achat des graines de pin d’Alep » a-t-il ajouté, estimant que les prix vont proportionnellement augmenter avec la demande.

- Publicité-