La reconnaissance de l’Etat de Palestine actée par l’Espagne, l’Irlande et la Norvège

Madrid, Dublin et Oslo reconnaissent formellement mardi l’Etat de Palestine, une décision provoquant la fureur d’Israël, qui a accusé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez de se rendre « complice des appels au génocide du peuple juif ».

Cette reconnaissance est « une nécessité » pour « parvenir à la paix » entre Israéliens et Palestiniens, en plus d’être « une question de justice historique » pour le peuple palestinien, a déclaré mardi Sánchez, devenu l’une des voix les plus critiques du gouvernement israélien au sein de l’UE depuis le début de la guerre à Gaza.

Cette décision n’est prise « contre personne, et encore moins contre Israël, un peuple ami (…) avec qui nous voulons avoir la meilleure relation possible », a-t-il ajouté dans une brève déclaration lue en espagnol et en anglais, affirmant que reconnaître l’Etat de Palestine reflétait « notre rejet total du (mouvement islamiste palestinien) Hamas, qui est contre la solution à deux Etats ».

A la mi-journée, la porte-parole de son gouvernement, Pilar Alegría, a annoncé que le conseil des ministres avait formellement adopté le décret actant cette reconnaissance.

Furieuses, les autorités israéliennes ont accusé Sánchez de se rendre « complice des appels au génocide du peuple juif », dans un message sur X du chef de la diplomatie Israël Katz, faisant référence à cette reconnaissance, mais aussi à des déclarations controversées de la numéro trois du gouvernement espagnol, Yolanda Díaz, qui a appelé récemment à libérer la Palestine « du fleuve à la mer ».

Ce slogan – qui fait référence aux frontières de la Palestine sous mandat britannique, qui s’étendait du fleuve Jourdain à la mer Méditerranée, avant la création de l’Etat d’Israël en 1948 – est interprété par ses détracteurs, dont le gouvernement israélien, comme un appel à l’élimination d’Israël.

Annoncée mercredi dernier de façon coordonnée par Sánchez et ses homologues irlandais et norvégien et effective mardi, la reconnaissance de l’Etat de Palestine a été saluée par le chef de la diplomatie norvégienne, Espen Barth Eide, comme une « journée marquante » pour la Norvège, « l’un des plus fervents défenseurs d’un Etat palestinien » depuis « plus de 30 ans ».

Le gouvernement irlandais doit également se réunir dans la journée pour adopter formellement cette décision.

