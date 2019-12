La Renaissance de Berkane et le club zambien de Zanaco dos à dos (1-1)

La Renaissance de Berkane et le club zambien de Zanaco se sont quittés sur un nul (1-1), au terme d’un match comptant pour la deuxième journée du Groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche au Sunset Stadium de Lusaka en Zambie.

Les hommes de Tarik Sektioui ont ouvert le score dès la 15è minute du jeu sur un but de Djibril Ouattara avant que Charles Zulu n’égalise pour le compte du club zambien à la 25è minute.

Au terme de la rencontre, la RSB décroche un point et se hisse à la tête du groupe C avec 4 points ex-?quo avec le club congolais DC Motema Pembe, suivi de Zanaco avec 2 points. Pour sa part, le FC ESAE est lanterne rouge après ses deux défaites face au club marocain et au club congolais avec zéro point.

Lors de la troisième journée qui se disputera le 29 décembre au stade municipal de Berkane, la Renaissance croisera le fer avec le DC Motema Pembe.