La réouverture des mosquées est risquée face au coronavirus, estime la commission scientifique

La réouverture des mosquées est, à présent, inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation de la pandémie de coronavirus, a estimé mercredi la commission scientifique de lutte contre le coronavirus.

» La suspension de la prière collective est jusque-là justifiée « , a encore souligné la commission, lors d’une réunion à Tunis présidée par MM Ahmed Adhoum et Abdellatif Mekki, respectivement ministre des Affaires religieuses et ministre de la Santé publique en présence des imams prédicateurs et nombre d’associations concernées par les questions à caractère religieuses.

Toute réouverture des mosquées est actuellement risquée face au covid-19, ont averti les membres de la commission, laissant entendre que cette mesure pourrait être modifiée en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.

A cette occasion, le ministre de la Santé, a salué les efforts fournis par les cadres religieux pour garantir le succès de la stratégie nationale en matière de lutte contre la pandémie, assurant qu’aucune infraction n’a été enregistrée dans les mosquées depuis le 22 mars dernier, date de l’entrée en vigueur du plan du confinement total.

Mais la vigilance est de mise, a cependant, plaidé le ministre, appelant les Tunisiens à faire preuve de la plus grande prudence pour ne pas saper les efforts de l’Etat et les réussites jusque-là engrangées.

Au cours de cette rencontre, un aperçu a été donné de la situation épidémiologique dans le pays. Le ministère des Affaires religieuses est directement concerné par la deuxième phase du plan de déconfinement ciblé qui devrait démarrer le 25 mai courant. D’autres rencontres devraient avoir lieu pour fixer les procédures et conditions de réouverture des mosquées