Nouveaux heurts sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem

Des nouveaux heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont fait plus d’une trentaine de blessés vendredi matin sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, lieu au coeur de tensions qui ont débordé ces derniers jours jusque dans la bande de Gaza.

Ces tensions interviennent un mois jour pour jour après une série d’attaques sanglantes ayant fait 14 morts en Israël.

Tôt vendredi matin, le forces de police israéliennes sont entrées sur l’esplanade, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple, et des jeunes Palestiniens ont lancé des pierres dans leur direction, a constaté un journaliste de l’AFP.

Le Croissant-Rouge palestinien a fait état d’au moins 31 blessés, dont deux grièvement et une dizaine qui ont été évacués vers des hôpitaux locaux.

Après les affrontements ayant fait plus de 200 blessés depuis une semaine, les autorités israéliennes ont fermé ce weekend les points de passage permettant aux Palestiniens de Cisjordanie occupée de se rendre à Jérusalem.

Après des échanges de jets de pierres et de tirs de balles en caoutchouc tôt en matinée, des milliers de fidèles ont fait la prière de la mi-journée à la faveur d’une accalmie en ce troisième vendredi du mois sacré musulman du ramadan, qui coïncide avec la fin des célébrations de Pessah, la pâque juive.

Depuis les attaques de Tel-Aviv, 24 Palestiniens, dont des assaillants, ont été tués dans des affrontements ou incidents en Cisjordanie avec les forces israéliennes, notamment un jeune de 20 ans originaire de Jénine ayant succombé vendredi à des blessures subies la semaine dernière.