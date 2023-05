La « Saga »Hechmi Marzouk autour de « Postures et Mouvements » avec 22 sculptures et 32 dessins à la Galerie Saladin, 20 Mai-10 Juin 2023

Réputé pour ses imposantes statues équestres représentant le leader Habib Bourguiba à qui il voue un attachement spécial, l’enfant de Mahres, Hechmi Marzouk, l’artiste aux multiples casquettes, sera accueilli à la prestigieuse galerie d’art Saladin, à Sidi Bou Said, pour une exposition personnelle proposant 22 sculptures en bronze, laiton et en bois et 32 dessins.

L’exposition dont le vernissage est prévu le samedi 20 Mai (16h30) et qui se poursuivra jusqu’au 10 juin 2023 permettra de découvrir les majestueuses sculptures ainsi que les fines esquisses de Marzouk s’inscrivant autour du thème « Postures et Mouvements ».

Trois ans après sa dernière exposition à Sidi Bou Said en 2020, au Violon Bleu, le sculpteur revient pour exposer à la mythique galerie d’art « Saladin » où les amateurs d’art et les collectionneurs auront l’occasion pendant trois semaines de découvrir une collection variée de ses créations artistiques, mais aussi de rencontrer un artiste hors normes.

Hechmi Marzouk est non seulement Sculpteur mais aussi un Dessinateur, Acteur de cinéma, Décorateur-designer qui a signé de sa touche en tant que chef décorateur l’oeuvre d’un géant du cinéma, à savoir le cinéaste franco-espagnol, Fernando Arrabal « Viva La Muerte », long métrage tourné en Tunisie en 1971 et devenu film culte du cinéma mondial. Il a également joué dans un autre film d’Arrabal « J’irai comme un cheval fou » dont il est l’acteur principal avec l’américain George Shannon.

Considéré comme étant le plus grand sculpteur prolifique que la Tunisie ait pu connaitre, il est le signataire principal (aux cotés de Nejib Gtari, Amor Ben Mahmoud et Brahim Azzabi) de la conception et de la réalisation en 1976, de la première statue équestre rendant hommage au leader de la nouvelle, donc jeune république indépendante tunisienne post-beylicale, érigée à la place d’Afrique, puis déplacée à la Goulette en 1988 pour être remise à sa place, 28 ans après, en juin 2016, à l’avenue Bourguiba, par décision du président feu Béji Caid Essebsi.

Elève du sculpteur et médailleur français René Collamorini, du sculpteur-portraitiste-statuaire- restaurateur artistique-médailliste-mosaïste Albert Fage et de l’artiste peintre franco-tunisien feu Henri Saada pour le dessin, ancien professeur de sculpture à l’Ecole des Beaux-Arts de Tunis, Hechmi Marzouk a modelé une grande partie des statues du » Combattant Suprême » nichées aujourd’hui dans plusieurs villes notamment au Sahel, Sousse et Monastir, ville natale du Leader.

Avec plusieurs prix et distinctions dont le tout premier Premier prix national pour la réalisation du monument de Tabarka représentant Bourguiba en exil à l’Ile de Jalta, le sculpteur aux multiples dons, aujourd’hui à 80 ans, revient, avec une nouvelle saga, celle d’un artiste dont l’art et la passion se joignent à l’unisson.

