La saison de pêche du thon rouge est fixée en Tunisie entre 26 mai et 1er juillet 2025

La Tunisie a fixé la saison de pêche annuelle du thon rouge du 26 mai au 1 juillet 20 avec la possibilité de prolonger 10 jours si nécessaire et d’organiser le secteur à travers la création de la commission chargée de statuer sur les demandes de quotas individuels du thon rouge.

Les nouvelles dispositions relatives à la pêche du thon rouge ont été publiées, dans le journal officiel numéro 42 de l’année 2025, en vertu du décret du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche concernant le règlement sur la pêche du thon rouge et son engraissement.

La décision ministérielle a cité une définition de la terminologie relative aux unités de pêche, à la saison de pêche, au quota national pour le thon rouge, aux opérations conjointes de pêche et à l’engraissement.

Le décret définit la part individuelle annuelle de la pêche du thon rouge comme étant « la quantité maximale annuelle de thon rouge, estimée en tonnes, que chaque unité de pêche est autorisée à pêcher pendant la saison de pêche du thon rouge ».

La Tunisie a imposé des restrictions à la mise en quarantaine de la pêche au thon rouge, qui pèse moins de 30 kg ou moins de 115 centimètres mesurées du haut de la tête jusqu’au début de la queue, conformément aux recommandations de la commission internationale de la protection des thons dans l’océan atlantique.

Les groupes de pêche du thon rouge sont divisés en un groupe original fixe de 61 unités de pêche ayant obtenu des autorisations de pêche et des quotas individuels pour la pêche du thon rouge pendant 2009, 2018, 2019 et 2020 conformément à cette décision.

Il comprend également un groupe complémentaire variable composé d’un nombre variable d’unités de pêche marine avec des autorisations de pêche des poissons bleus utilisant des chaluts avec feux ou sans feux.

La commission déterminera notamment, la valeur d’un kilogramme du thon rouge calculée selon le quota individuel annuel et l’étude des demandes spécifiques au groupe complémentaire variable.