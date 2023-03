La sécheresse a causé le mort d’au moins 43 000 Somaliens en 2022

Un nouveau rapport indique qu’environ 43 000 personnes sont mortes l’année dernière en Somalie à cause de la plus longue sécheresse jamais enregistrée, et que la moitié d’entre elles étaient probablement des enfants de moins de cinq ans.

Il s’agit du premier bilan officiel de la sécheresse qui sévit dans une grande partie de la Corne de l’Afrique. Selon les prévisions, au moins 18 000 personnes, et jusqu’à 34 000, devraient mourir au cours des six premiers mois de cette année.

« La crise actuelle est loin d’être terminée », indique le rapport publié lundi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Agence des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), et réalisé par l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres.

La Somalie et ses voisins, l’Éthiopie et le Kenya, sont confrontés à une sixième saison des pluies ratée consécutive, tandis que la hausse des prix alimentaires mondiaux et la guerre en Ukraine compliquent la crise de la faim.