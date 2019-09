La sélection olympique battue par le Cameroun (0-1)

La sélection tunisienne olympique de football a essuyé une courte défaite face à son homologue camerounaise (0-1),vendredi , au stade de Yaoundé, pour le compte du 3e et dernier tour des qualifications pour la coupe d’Afrique des nations (8-22 novembre 2019) et les JO de Tokyo 2020.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Victor Ekani à la 19e en faveur des jeunes lions indomptables.

Le match retour sera disputé le 10 du mois en cours, à Tunis.