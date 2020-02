La selection tunisienne poursuit sa préparation en prévision de la confrontation avec l’Algérie

La sélection tunisienne juniors (U20) de Football poursuit sa préparation en prévision de sa confrontation jeudi prochain à Dammam (12h45 HT), avec l’Algérie en quart de finale de la coupe arabe de la catégorie disputée actuellement en Arabie Saoudite.

Le onze national juniors a effectué ce lundi une séance d’entrainement . le sélectionneur Meher Kanzari a réparti les joueurs en deux groupes. Des exercices de décrassage ont été réservés aux joueurs ayant pris part au match de dimanche contre le Koweït, tandis que les autres ont été soumis à des exercices physiquement intenses avant de travailler quelques schémas tactiques sur les plans de l’attaque et de la défense.

La sélection algérienne avait décroché son billet pour les quarts en battant l’Arabie Saoudite (2-1), pour le compte de la 3e journée du groupe C, terminant ainsi 2e du groupe avec 6 points derrière l’Egypte.

De leur côté, déjà qualifiés pour les quarts de finale de la compétition, les aiglons avaient concédé le nul (1-1) face au koweït, dimanche après-midi à Dammam, pour le compte de la 3e et dernière journée du premier tour (groupe A).