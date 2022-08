La SFI disposée à appuyer l’ouverture des entreprises tunisiennes sur les marchés africains

Le Vice-président de la Société financière internationale (SFI) Sérgio Pimenta a exprimé, lundi, lors d’une rencontre avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, la disposition de son institution à poursuivre son appui aux efforts visant soutenir le secteur privé tunisien et à améliorer sa compétitivité.

Les deux responsables se sont, à ce titre, accordés à mettre en place un programme de coopération technique visant à appuyer le plan d’action à mettre en œuvre par les autorités tunisiennes pour soutenir les entreprises tunisiennes à s’ouvrir sur les marchés extérieurs, notamment ceux de l’Afrique subsaharienne.

La rencontre a aussi porté sur les différentes thématiques abordées lors de la TICAD 8 et les opportunités qui en découlent pour l’Afrique en général et la Tunisie en particulier.

Le ministre a, à cette occasion, exposé le progrès accompli en matière d’implémentation des réformes nécessaires pour relancer l’économie et la croissance, notamment celles relatives à l’amélioration du climat des affaires.

Il a indiqué qu’un nouveau lot de réformes visant à soutenir l’ouverture des entreprises tunisiennes sur les marchés africains est en cours d’élaboration.

Saied a, en outre, souligné que les répercussions négatives de la situation internationale sur les pays émergents, dont la Tunisie, nécessitent un appui supplémentaire de la part des institutions internationales pour aider ces pays à redresser leurs économies et à relancer l’investissement.