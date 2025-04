La situation à Gaza est l’un des « pires échecs humanitaires », avertissent les ONG

Le système d’aide humanitaire à Gaza est « menacé d’effondrement total » en raison du blocus israélien sur l’aide et les fournitures, en vigueur depuis le 2 mars, ont averti les dirigeants de 12 grandes organisations humanitaires, exhortant Israël à les laisser « faire notre travail ».

« C’est l’un des pires échecs humanitaires de notre génération », ont écrit les directeurs généraux de 12 ONG, dont Oxfam et Save the Children, dans un communiqué.

Israël a promis de maintenir son blocage de l’aide humanitaire au territoire ravagé par la guerre, arguant que c’est le seul moyen de forcer le Hamas à libérer les 58 prisonniers qui y sont toujours détenus.

« Chaque personne à Gaza dépend de l’aide humanitaire pour survivre… Cette bouée de sauvetage est complètement coupée depuis que les autorités israéliennes ont imposé un blocus sur toutes les fournitures d’aide le 2 mars. »

