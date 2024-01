La situation de l’eau, bientôt au beau fixe 

Le taux de remplissage des barrages a atteint 28,3 % au 7 janvier, tandis que les apports durant la période du 1er au 7 janvier ont été estimés à environ 36,4 millions de mètres cubes et les stocks de barrages à 650 à 660 millions de mètres cubes, selon l’expert en développement et en gestion des ressources à la Faculté des Sciences de Tunis, Hassine Rhili.

Dans des déclarations sur les ondes d’Express Fm, mardi 9 janvier 2023, il a indiqué que les stocks de barrages ont connu une légère amélioration par rapport à la période précédente, car le taux de remplissage des barrages n’a atteint que 20 pour cent au cours du mois d’octobre 2023, indiquant que si les conditions météorologiques continuent d’être favorables au cours des deux prochaines semaines, la situation hydraulique s’améliorera.

La saison agricole sera certainement prometteuse

Il a souligné que les effets des pluies récentes sont très positifs sur les grandes cultures, l’arboriculture et l’agriculture en général, de même qu’ils sont importants pour les zones de pâturage dans le Centre et le Sud.

« Nous espérons que la saison agricole sera bonne, compte tenu des difficultés de l’année dernière, car l’impact des pluies avait été négatif étant donné qu’elles étaient tombées à un moment inopportun », a déclaré Rhili.

L’expert a relevé l’absence de la culture de l’eau en Tunisie, soulignant l’importance d’y sensibiliser la génération actuelle, et la nécessité de « construire une nouvelle culture », d’autant plus que les changements climatiques s’accentuent et que les pays du bassin méditerranéen sont les plus vulnérables.

« Il est nécessaire d’enseigner des disciplines relevant du domaine de l’eau et de les élever au rang de culture citoyenne», a-t-il déclaré, notant que 77 pour cent de l’eau est utilisée pour l’activité agricole et seulement 8 pour cent pour les terres agricoles.

« La faisabilité de l’allocation de cette eau doit être envisagée, car un rapport indique que 30 à 35 % de l’eau utilisée dans l’activité agricole est perdue, que les canalisations d’eau potable sont usées et que la qualité de l’eau est discutable», a-t-il ajouté.

Nécessité d’investir dans la réforme

Rhili a souligné la nécessité d’investir dans la réhabilitation et la préparation des zones d’eau afin que 10 à 15 des eaux perdues puissent être valorisées, ajoutant que « des investissements publics dans le domaine de l’eau sont nécessaires, que ce soit au niveau du transport ou du renouvellement des réseaux ».

Il a mis l’accent sur la rationalisation de l’utilisation continue de méthodes très traditionnelles dans les oasis, où les palmiers reçoivent de grandes quantités d’eau, ce qui conduit à l’épuisement de cette richesse, car le pourcentage de consommation de certaines nappes phréatiques atteint 220 pour cent dans les oasis tunisiennes, ce qui soulève la question d’une réduction des oasis si l’eau n’est pas conservée.

« Il doit y avoir une grande révolution pour mobiliser les ressources en eau dans les villes, et il est nécessaire d’investir autant que possible dans la mobilisation du plus grand nombre possible d’eaux de ruissellement dans les villes, et il existe des moyens de collecter l’eau dans les bâtiments », a déclaré l’expert, ajoutant : « Nous devons être ouverts aux expériences menées dans d’autres pays.